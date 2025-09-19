Резервное питание и связь: как на Кировоградщине готовят "Пункты несокрушимости" к зиме

На Кировоградщине началась проверка готовности "Пунктов несокрушимости" и резервного энергопитания накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя областной военной администрации Андрея Райковича .

По его словам, из-за ежедневных обстрелов жилых кварталов и критической инфраструктуры важно обеспечить людям доступ к теплу, свету и связи даже в самых сложных условиях.

"Дал задание руководителям всех громад проверить генераторный парк, исправность резервного питания, средства связи и четкий алгоритм взаимодействия между громадами, ГСЧС, полицией, энергетиками и военными администрациями", - подчеркнул Райкович.

Он подчеркнул, что "Пункты несокрушимости" должны быть в постоянной готовности, ведь это места, где можно согреться, подзарядить телефон, получить интернет и помощь.

Глава ОГА призвал жителей области быть бдительными, всегда держать заряженными гаджеты и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.