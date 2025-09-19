ua en ru
Резервное питание и связь: как на Кировоградщине готовят "Пункты несокрушимости" к зиме

Пятница 19 сентября 2025 14:08
Резервное питание и связь: как на Кировоградщине готовят "Пункты несокрушимости" к зиме Фото: Пункт несокрушимости (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Кировоградщине началась проверка готовности "Пунктов несокрушимости" и резервного энергопитания накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя областной военной администрации Андрея Райковича.

По его словам, из-за ежедневных обстрелов жилых кварталов и критической инфраструктуры важно обеспечить людям доступ к теплу, свету и связи даже в самых сложных условиях.

"Дал задание руководителям всех громад проверить генераторный парк, исправность резервного питания, средства связи и четкий алгоритм взаимодействия между громадами, ГСЧС, полицией, энергетиками и военными администрациями", - подчеркнул Райкович.

Он подчеркнул, что "Пункты несокрушимости" должны быть в постоянной готовности, ведь это места, где можно согреться, подзарядить телефон, получить интернет и помощь.

Глава ОГА призвал жителей области быть бдительными, всегда держать заряженными гаджеты и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее РБК-Украина писало, что гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев и бизнес подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью. Он советует иметь запасные источники питания, пауэрбанки, фонарики, воду и продукты, а предприятиям - проверить генераторы и системы резервного питания. При этом Коваленко подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая и энергосистема стабильна.

Также мы рассказывали, как Украина готовится к отопительному сезону. Сейчас энергосистема стабильна, большинство ТЭЦ и ТКЭ готовы к зиме, проводятся ремонты, модернизация и усиливается защита критической инфраструктуры. В то же время существуют риски из-за возможных обстрелов, долгов предприятий и отключения небытовых потребителей, однако ситуация контролируется, а часть систем резервного энергообеспечения уже работает для поддержки критической инфраструктуры.

