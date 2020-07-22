У Луцьку просять дозволити роботу ресторанів та клубів після 23:00

Фото: карантин (РБК-Україна)

У Луцьку вважають, що обмеження роботи цих закладів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків

Луцька міська рада звертається до уряду із проханням дозволити на період дії карантину роботу закладів харчування, розваг та нічних клубів після 23:00. У міськраді говорять, що сотні працівників ресторанного бізнесу втрачають єдине джерело доходу для утримання їх сімей.

Про це йдеться в заяві Луцької міської ради.

У заяві говориться, обмеження роботи цих закладів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків та падіння соціально-економічних показників розвитку громади.

Фото: заява Луцької міської ради (lutskrada.gov.ua)

Нагадаємо, голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль пояснив заборону роботи закладів після 23:00.

Зазначимо, в ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.

Раніше повідомлялось, що Чернівецька область послабила карантинні обмеження: у регіоні дозволили роботу розважальних закладів до 23:00 і відновили роботу громадського транспорту.