ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Луцьку просять дозволити роботу ресторанів та клубів після 23:00

Луцьк, Середа 22 липня 2020 12:00
У Луцьку просять дозволити роботу ресторанів та клубів після 23:00
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Луцьку вважають, що обмеження роботи цих закладів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків

Луцька міська рада звертається до уряду із проханням дозволити на період дії карантину роботу закладів харчування, розваг та нічних клубів після 23:00. У міськраді говорять, що сотні працівників ресторанного бізнесу втрачають єдине джерело доходу для утримання їх сімей.

Про це йдеться в заяві Луцької міської ради.

У заяві говориться, обмеження роботи цих закладів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків та падіння соціально-економічних показників розвитку громади.

У Луцьку просять дозволити роботу ресторанів та клубів після 23:00

Фото: заява Луцької міської ради (lutskrada.gov.ua)

Нагадаємо, голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль пояснив заборону роботи закладів після 23:00.

Зазначимо, в ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.

Раніше повідомлялось, що Чернівецька область послабила карантинні обмеження: у регіоні дозволили роботу розважальних закладів до 23:00 і відновили роботу громадського транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантинресторанклуб
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся