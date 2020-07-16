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У Київській області посилюють карантин

Четвер 16 липня 2020 22:55
У Київській області посилюють карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Закладам громадського харчування та розважальним закладам заборонено працювати з 23:00 до 07:00

У п'ятницю, 17 липня, у Київській області посилюють карантинні заходи. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Завтра в області буде обмежено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних). Так, у місці проведення повинно знаходитися менш ніж 50% від стаціонарно розміщених місць для сидіння та / або менше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі.

Також заклади громадського харчування та розважальні заклади не зможуть працювати з 23:00 до 07:00.

Крім того, в області обіцяють посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при перевезеннях, роботу закладів громадського харчування і нічних розважальних закладів.

Нагадаємо, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

Крім того, у ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.

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