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В Луцке просят разрешить работу ресторанов и клубов после 23:00

Луцк, Среда 22 июля 2020 12:00
В Луцке просят разрешить работу ресторанов и клубов после 23:00
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Луцке считают, что ограничение работы этих заведений может привести к непредсказуемым негативным последствиям

Луцкий городской совет обращается к правительству с просьбой разрешить на период действия карантина работу заведений питания, развлечений и ночных клубов после 23:00. В горсовете говорят, что сотни работников ресторанного бизнеса теряют единственный источник дохода для содержания их семей.

Об этом говорится в заявлении Луцкого городского совета.

В заявлении говорится, ограничение работы этих заведений может привести к непредсказуемым негативным последствиям и падению социально-экономических показателей развития общества.

В Луцке просят разрешить работу ресторанов и клубов после 23:00

Фото: заявление Луцкого городского совета (lutskrada.gov.ua)

Напомним, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль пояснил запрет работы заведений после 23:00.

Отметим, что в ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры.

Ранее сообщалось, что Черновицкая область ослабила карантинные ограничения: в регионе разрешили работу развлекательных заведений до 23:00 и возобновили работу общественного транспорта.

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