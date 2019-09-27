У НАБУ спростували розслідування щодо Байдена

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розслідування щодо компанії Burisma проводиться до того, як уряд увійшов Байден

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не проводить розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що НАБУ проводить розслідування відносно найбільшої приватної газової компанії в Україні Burisma Limited. Проте розслідування зачіпає період з 2010 по 2012 роки, коли вона належала колишньому міністру екології України часів Віктора Януковича Миколи Злочевського. Хантер Байден увійшов до складу правління компанії лише в травні 2014 року.

"НАБУ розслідує кримінальну виробництво за фактом здійснення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича при видачі спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіціарним власником - екс-міністр екології. Зміни, що відбулися у складі правління компанії Burisma Limited, які зараз стали об'єктом уваги міжнародного співтовариства, відбулися тільки в травні 2014 року, тому не є і ніколи не були предметом розслідування НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у США через "справи Байдена" розгорівся скандал навколо президента Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на президента України Володимира Зеленського. Трамп, нібито, під час телефонної розмови у липні вимагав від Зеленського відновити справу проти сина головного конкурента на майбутніх президентських виборах Байдена в обмін на надання військової допомоги. Результатом скандалу стала початок процедури імпічменту президенту США.

З-за скандалу Дональд Трамп розпорядився опублікувати стенограму розмови з Володимиром Зеленським.