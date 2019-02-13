Луценко розголосив матеріали справи Мангера, - адвокат

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко входить до складу групи прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

До складу групи прокурорів у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк входить генеральний прокурор Юрій Луценко. Про це в ході судового засідання про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру повідомив адвокат Костянтин Глоба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пан Луценко на прес-конференції після затримання Владислав Мангера фактично розголосив матеріали справи, викладені у повідомленні про підозру", - уточнив він.

Відзначимо, Луценко заявив, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер є замовником і частковим організатором вбивства активістки Катерини Гандзюк, але не має права його затримати.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Зазначимо, що вчора судове засідання перенесли через прохання адвокатів Мангера ознайомитися з показаннями безпосередніх організаторів нападу на Гандзюк - Сергія Торбина та Ігоря Павловського. Так як вони не встигли це зробити.

РБК-Україна писало, що Мангера підозрюють в організація нападу і вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.