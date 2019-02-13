ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Луценко розголосив матеріали справи Мангера, - адвокат

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 14:19
Луценко розголосив матеріали справи Мангера, - адвокат
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко входить до складу групи прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

До складу групи прокурорів у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк входить генеральний прокурор Юрій Луценко. Про це в ході судового засідання про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру повідомив адвокат Костянтин Глоба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пан Луценко на прес-конференції після затримання Владислав Мангера фактично розголосив матеріали справи, викладені у повідомленні про підозру", - уточнив він.

Відзначимо, Луценко заявив, що голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер є замовником і частковим організатором вбивства активістки Катерини Гандзюк, але не має права його затримати.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

Зазначимо, що вчора судове засідання перенесли через прохання адвокатів Мангера ознайомитися з показаннями безпосередніх організаторів нападу на Гандзюк - Сергія Торбина та Ігоря Павловського. Так як вони не встигли це зробити.

РБК-Україна писало, що Мангера підозрюють в організація нападу і вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Обрання запобіжного заходу Мангеру: суд охороняють майже 150 силовиків Суд у справі Мангера продовжив засідання
Новини України Юрій ЛуценкоКатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся