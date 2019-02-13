Суд у справі Мангера продовжив засідання

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання мало початися о 12:30

Шевченківський районний суд Києва в середу, 13 лютого, продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Вбивство Гандзюк: обрання запобіжного заходу Мангеру НАЖИВО - Суд продовжує розглядати запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру Опубліковано Радіо Свобода Середа, 13 лютого 2019 р.

Засідання веде суддя Олександр Кіпчарський.

Адвокати витребували перерву на добу, щоб ознайомитися з показаннями безпосередніх організаторів нападу на Гандзюк - Сергія Торбіна та Ігоря Павловського.

Також захисники повинні були отримати офіційний переклад документа, який нібито підтверджує, що Мангер і члени його сім'ї не володіють нерухомістю в Австрії, як повідомляється у матеріалах справи. Цей аргумент, на їхню думку, повинен пом'якшити запобіжний захід.

Нагадаємо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру главі Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб.

Як писало РБК-Україна, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ не має права затримати Мангера через норми чинного Кримінально-процесуального кодексу.

Додамо, Мангера виключили з партії "Батьківщина". Йому також рекомендували покинути пост голови Херсонської облради.

Минулого тижня вийшло журналістське розслідування програми "Схеми", в якому стверджувалося, що глава Херсонської облради пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москал"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря у селищі Лазурному.