Суд у справі Мангера перенесли на завтра

Засідання призначено на 12:30
Шевченківський районний суд Києва переніс засідання по справі підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера, на завтра, 13 лютого. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Відповідне рішення виніс суддя Олександр Кіпчарський у відповідь на клопотання захисників Мангера.
За цей час суд повинен отримати диски з протоколами допиту підозрюваних у вбивстві Гандзюк Ігоря Павловського та Сергія Торбіна.
Адвокати Мангера звернулися до суду з проханням перенести засідання на середу, 13 лютого, так як вони не встигли ознайомитися з матеріалами справи. На даний момент матеріали справи включають 31 документ на 182 аркушах.
Нагадаємо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.
При цьому генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ, згідно з законом, не має права затримати голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якому вручено підозру в організації вбивства херсонської активістки.
Додамо, що Мангера виключили з партії "Батьківщина". Йому також рекомендували залишити посаду голови Херсонської облради.
Мтижня вийшло журналістське розслідування програми "Схеми", в якому стверджувалося, що Мангер пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москалі"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурному.