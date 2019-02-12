Суд у справі Мангера перенесли на завтра

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання призначено на 12:30

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання по справі підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера, на завтра, 13 лютого. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення виніс суддя Олександр Кіпчарський у відповідь на клопотання захисників Мангера.

За цей час суд повинен отримати диски з протоколами допиту підозрюваних у вбивстві Гандзюк Ігоря Павловського та Сергія Торбіна.

Адвокати Мангера звернулися до суду з проханням перенести засідання на середу, 13 лютого, так як вони не встигли ознайомитися з матеріалами справи. На даний момент матеріали справи включають 31 документ на 182 аркушах.

Нагадаємо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

При цьому генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ, згідно з законом, не має права затримати голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якому вручено підозру в організації вбивства херсонської активістки.

Додамо, що Мангера виключили з партії "Батьківщина". Йому також рекомендували залишити посаду голови Херсонської облради.

Мтижня вийшло журналістське розслідування програми "Схеми", в якому стверджувалося, що Мангер пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москалі"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурному.