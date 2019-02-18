Луценко розповів, що не є підкупом виборців

Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Генпрокурор запевнив, що правоохоронці не будь агітувати за жодного кандидата на виборах-2019

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що не вважається підкупом виборців на президентських виборах 2019. Про це він сказав у ході координаційної наради щодо забезпечення законності та правопорядку під час виборчого процесу, а також стану протидії злочинності, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підкупом виборців є все, окрім сувенірів із партійною символікою.

"Про підкуп виборців. Підкупом є все, окрім сувенірів з партійною символікою . Роздача окулярів і пайків, видача грошей не тільки виборцям, а й агітаторам - заборонена законом", - заявив генпрокурор.

Луценко підкреслив, що правоохоронці не збираються агітувати за будь-якого учасника процесу.

"Забезпечення правопорядку на виборах є першочерговим нашим завданням. Одна із цілей сьогоднішньої президії - показати, що позиція усіх правоохоронців збігається. Ми не збираємося агітувати за будь-якого учасника процесу. Будь-хто, хто порушуватиме закон - буде відповідати по закону", - заявив він.

Генпрокурор також застеріг від порушень зі списками виборців.

"Недопустимо голосування за відсутнього в день виборів у країні громадянина. Це чистий кримінал", - додав Луценко.

Нагадаємо, Нацполіція повідомила про відкриття 4 кримінальних проваджень за фактом підкупу виборців 12 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, в Міністерстві внутрішніх справ України підкреслили, що станом на 11 лютого кримінальні справи про масові підкупи виборців кандидатами в ході кампанії на виборах 2019 відсутні.

Додамо, комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав проект закону №8270 про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.