Луценко звинуватив журналістів програми "Наші гроші" у фальсифікації

Фото: Юрій Луценко (Владислав Красінський/РБК-Україна)

Експертиза показала відсутність у листуванні деяких діалогів, які є у сюжеті програми

Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив журналістів програми "Наші гроші" в фальсифікації листувань фігурантів розкрадань у держконцерні "Укроборонпром". Про це він заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, злив цих даних журналістам стався у вересні 2018 року.

"Чому розслідування з'явилося саме в розпал передвиборної кампанії я не коментую", - додав генпрокурор.

Глава ГПУ стверджує, що експертиза показала відсутність у листуванні деяких діалогів, які зафіксовані в сюжеті програми "Наші гроші".

"Немає деяких фраз і фрагментів, які були опубліковані в журналістському розслідуванні", - уточнив Луценко.

Раніше він заявив, що розслідування розкрадання коштів "Укроборонпрому" стало можливим завдяки вивченню листувань у вилучених телефонах Андрія Рогози і Віталія Жукова.

Нагадаємо, у Верховній раді проходить екстрене засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів розкрадання коштів, виділених на посилення обороноздатності української армії, зокрема щодо розкрадань в "Укроборонпромі".

Як писало РБК-Україна раніше, Луценко заявив, що журналістські розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" базуються на матеріалах слідства.