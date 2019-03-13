ТСК по розкраданнях в "Укроборонпромі" розпочала засідання

Фото: Назар Холодницький (Владислав Красінський/РБК-Україна)

У засіданні беруть участь директор НАБУ Ситник і глава САП Холодницький

У Верховній раді почалося екстрене засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів розкрадання коштів, виділених на посилення обороноздатності української армії, зокрема по розкраданнях в "Укроборонпромі", передає кореспондент РБК-Україна.

У засіданні беруть участь директор НАБУ Артем Ситник, голова САП Назар Холодницький, директор ДБР Роман Труба, перший заступник глави СБУ Віталій Маліков, а також представники Міністерства оборони та "Укроборонпрому".

Очікується прибуття генерального прокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Члени антикорупційного комітету Верховної ради також приєдналися до засідання.

Нагадаємо, в кінці лютого парламент підтримав постанову про те, що повноваження ТСК Ради для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання у ЗСУ і підриву обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік поширюються на будь-які правопорушення в оборонній сфері, в тому числі в 2018-2019 роках.

Таким чином, даній ТСК було доручено розслідувати факти розкрадань на "Укроборонпромі".

Як писало РБК-Україна пізніше, спікер Верховної ради Андрій Парубій пояснив, чому нардепи вирішили не створювати нову ТСК для розслідування розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".

Додамо, антикорупційний комітет Верховної ради планує у середу прийняти рішення за фактами, які були оприлюднені в журналістському розслідуванні "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі".