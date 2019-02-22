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Луценко назвав затримання в Сумах "залякуванням" перед виборами

Новини » Вибори 2019    22.02.2019 - 12:21
Луценко назвав затримання в Сумах "залякуванням" перед виборами
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко пояснив підстави для затримання підозрюваних у підкупі виборців

Підставою для обшуку підозрюваних у підкупі виборців перед виборами 2019 є рішення суду, а для затримання - факт підкупу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генпрокурора Юрія Луценка в Facebook.

За словами Луценка, на нараді силовикам донесли положення про те, що підозрюваних у підкупі можна обшукувати тільки за рішенням суду, а затримувати - при здійсненні самого підкупу виборців.

"Затримання, а тим більше в наручниках - банальне залякування. Що є перевищенням повноважень", - прокоментував Луценко інцидент у Сумах.

Луценко назвав затримання в Сумах &quot;залякуванням&quot; перед виборами

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах поліція затримала двох співробітників виборчого штабу Петра Порошенка за підозрою у підкупі виборців. У той же час прокуратура запідозрила поліцейських у перевищенні своїх повноважень.

Пізніше стало відомо, що у ГУНП в Сумській області призначили службове розслідування. Також у поліції додали, що у одного із затриманих при собі виявили травматичний пістолет. Крім того, повідомлялося, що на підозрюваних наділи наручники, щоб убезпечити жителів міста від можливої загрози озброєних чоловіків.

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