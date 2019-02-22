У поліції назвали причину перевірок в одному із штабів в Сумах

Фото: поліція (РБК-Україна)

Місцева мешканка повідомила в поліцію про підкуп

Поліція та слідчо-оперативна група Сумського відділку поліції перевіряла офіс однієї з партій через повідомлення про те, що там нібито відбувався підкуп виборців. Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на прес-службу поліції Сумської області.

Як зазначається, керівником Головного управління поліції області було призначено службове розслідування через відкрите кримінальне провадження за порушення законодавства в частині перевищення владних повноважень

"Сьогодні прокуратурою Сумської області стосовно працівників поліції міста Суми було відкрито кримінальне провадження за порушення законодавства в частині перевищення владних повноважень, нібито перешкоджання законній діяльності політичних партій та завідомо незаконне затримання. За цим фактом керівником Головного управління поліції області було призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Начальник ГУНП області заявив, що порушення виборчого законодавства мають піддаватися принциповій оцінці в рамках правового поля

"А відтак, будь-які порушення виборчого законодавства мають піддаватися, в першу чергу, неупередженій та принциповій оцінці винятково в рамках правового поля, незважаючи на те, до якої політичної партії чи сили відносять себе правопорушники. Будь-які спроби втягнути в брудні політичні ігри працівників поліції жодним чином не завадять нам виконати наш обовʼязок перед державою і народом в частині забезпечення законності та правопорядку", - сказав Микола Лушпієнко.

Так, було встановлено, що місцева мешканка повідомила в поліцію про те, що у підвальному приміщенні одного з будинків по вулиці Курській відбувається підкуп виборців.

"За вказаною адресою правоохоронці застали двох громадян - один зареєстрований в м. Києві, інший - житель Дніпропетровської області. Жодних таблиць, вивісок чи інших розпізнавальних знаків, що саме тут розташоване офісне приміщення представництва якоїсь політичної партії чи іншої організації, не було", - зазначили у поліції.

У одного із чоловіків, які знаходились всередині, був помічений пістолет.

"Оскільки дані громадяни відмовилися надавати якісь пояснення співробітникам поліції, а також з метою убезпечення жителів міста від можливої загрози озброєних чоловіків, були застосовані спецзасоби - кайданки - і затриманих громадян було доставлено до міськвідділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції , які безпідставно затримали двох громадян в офісі однієї з політичних партій, розпочато кримінальне провадження.

РБК-Україна писало, що у рамках справи про піраміду з підкупу виборців на виборах президента України правоохоронці проводять 50 обшуків.