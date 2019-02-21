У Сумах поліцейських звинуватили в безпідставних затриманнях в офісі політичної партії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські затримали двох людей та опечатали офіс без дозволів

У Сумах за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції , які безпідставно затримали двох громадян в офісі однієї з політичних партій, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, сьогодні, 21 лютого 2019 року, на лінію "102" від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по проспекту Курський у місті Суми.

Співробітники відділу превенції Сумського відділу поліції, прибувши за вказаною адресою, з’ясували, що там знаходиться офіс однієї з політичних партій.

"Без будь-яких законних підстав правоохоронці затримали двох присутніх там осіб та доставили їх до відділку поліції, при цьому безпідставно застосувавши до затриманих спеціальні засоби (наручники). Саме приміщення охоронці порядку без жодних відповідних дозволів опечатали. Лише після втручання працівників прокуратури незаконно затримані громадяни були звільнені", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ст. 170 (перешкоджання законній діяльності політичних партій) та ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконні затримання) КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

РБК-Україна писало, що у рамках справи про піраміду з підкупу виборців на виборах президента України правоохоронці проводять 50 обшуків.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував затримання активістів і інцидент біля Подільського відділення поліції.