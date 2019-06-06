Луценко назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму

Фото: генеральний прокурор Юрій Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Генпрокурор прокоментував пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО

Торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав генпрокурор, в 2017 році на окупованих територіях українську державну і приватну власність "націоналізували".

Тому, за його словами, "ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет".

"Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 КК про фінансування тероризму", - додав генпрокурор.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Відзначимо, Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.