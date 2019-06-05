ТКГ домовилась розробити новий механізм перемир'я на Донбасі

Фото: Леонід Кучма (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представники ТКГ домовились розробити механізм покрокового припинення вогню

Представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Про це за підсумками засідання повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма, передає "Громадське".

За його словами, новий механізм повинен до 19 червня розробити робоча група з питань безпеки. Також сторони домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Протягом семи днів на цій ділянці повинен настати режим тиші.

Крім того, Кучма розповів, що на засіданні піднімались питання військовополонених, зокрема моряків, яких РФ незаконно затримала в листопаді 2018 року.

Також група з гуманітарних питань обговорювала питання відновлення водопостачання.

Нагадаємо, в середу, 5 червня, в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. Головним питанням зустрічі було звільнення полонених, а також питання безпеки.

Президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у свою чергу, назвав Кучму авторитетним і досвідченим діячем. Однак, Пєсков додав, що у питанні врегулювання конфлікту важлива концептуальна позиція самого президента України Зеленського.

Україна в ТКГ ініціює нове перемир'я на Донбасі. Кучма зазначив, що буде ініціюватися припинення бойових дій на час жнив. За його словами, президент України дав йому повноваження приймати реальні рішення.