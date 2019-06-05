ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ТКГ домовилась розробити новий механізм перемир'я на Донбасі

Новини » Політика    05.06.2019 - 18:41
ТКГ домовилась розробити новий механізм перемир'я на Донбасі
Фото: Леонід Кучма (Віталій Носач/РБК-Україна)

Представники ТКГ домовились розробити механізм покрокового припинення вогню

Представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Про це за підсумками засідання повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма, передає "Громадське".

За його словами, новий механізм повинен до 19 червня розробити робоча група з питань безпеки. Також сторони домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Протягом семи днів на цій ділянці повинен настати режим тиші.

Крім того, Кучма розповів, що на засіданні піднімались питання військовополонених, зокрема моряків, яких РФ незаконно затримала в листопаді 2018 року.

Також група з гуманітарних питань обговорювала питання відновлення водопостачання.

Нагадаємо, в середу, 5 червня, в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. Головним питанням зустрічі було звільнення полонених, а також питання безпеки.

Президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у свою чергу, назвав Кучму авторитетним і досвідченим діячем. Однак, Пєсков додав, що у питанні врегулювання конфлікту важлива концептуальна позиція самого президента України Зеленського.

Україна в ТКГ ініціює нове перемир'я на Донбасі. Кучма зазначив, що буде ініціюватися припинення бойових дій на час жнив. За його словами, президент України дав йому повноваження приймати реальні рішення.

Українці назвали можливі шляхи вирішення проблеми Донбасу На Донбасі загинули троє українських військових
Новини України Леонід КучмаДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся