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Луценко назвал возможную торговлю с ОРДЛО финансированием терроризма

Новости » Политика    06.06.2019 - 10:31
Луценко назвал возможную торговлю с ОРДЛО финансированием терроризма
Фото: генеральный прокурор Юрий Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Генпрокурор прокомментировал предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО

Торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил генпрокурор, в 2017 году на оккупированных территориях украинскую государственную и частную собственность "национализировали".

Поэтому, по его словам, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".

"Такая торговля будет криминалом, которая подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - добавил генпрокурор.

Луценко назвал возможную торговлю с ОРДЛО финансированием терроризма

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Отметим, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы
Новости Украины Леонид КучмаЮрий ЛуценкоМинск
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