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ТКГ розгляне пропозицію Кучми про зняття блокади з ОРДЛО

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 19:16
ТКГ розгляне пропозицію Кучми про зняття блокади з ОРДЛО
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Пропозицію Кучми розглянуть в економічній підгрупі на наступному засіданні ТКГ

Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами пропозицію про зняття блокади з ОРДЛО вніс представник України в ТКГ Леонід Кучма.

"Пропозицію було зроблено від пана Кучми. і це було підтримано учасниками з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі в наступний раз", - сказав Сайдік, додавши, що зняття блокади могло б стати "великим проривом".

При цьому Сайдік зауважив, що введення проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим чинником, який сприяв "розриву сторін".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.

Зазначимо, у середу, 5 червня, в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

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