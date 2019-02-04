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Луценко і Аваков відзвітують у Раді щодо безпеки на виборах

Новини » Вибори 2019    04.02.2019 - 12:49
Луценко і Аваков відзвітують у Раді щодо безпеки на виборах
Фото: Юрій Луценко та Арсен Аваков (gp.gov.ua)

Генпрокурора і главу МВС запросили до Ради на 6 лютого

Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в середу відзвітують щодо безпеки на виборах президента. Про це заявив глава парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, глави Генпрокуратури і МВС нададуть інформацію про плани щодо забезпечення порядку під час виборів.

"Згідно з законом про прокуратуру, у зв'язку із стурбованістю членів комітету частими згадками керівниками фракцій слів "фальсифікації" і "порушення виборчого законодавства", ми на середу запросили і отримали згоду на інформаційне повідомлення від генпрокурора, а також від міністра МВС про забезпечення громадської безпеки та порядку під час виборчого процесу", - зазначив Кожем'якін

Нагадаємо, раніше у Верховній раді України зареєстрували законопроект, який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019.

Раніше Аваков заявив про можливий підкуп виборців під час виборів.

 

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