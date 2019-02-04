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Вибори-2019: у Раді пропонують заборонити росіянам бути спостерігачами

Новини » Вибори 2019    04.02.2019 - 12:43
Вибори-2019: у Раді пропонують заборонити росіянам бути спостерігачами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз текст закону відсутній на сайті парламенту

У Верховній раді України зареєстрували законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Документ був внесений у ВР у понеділок, 4 лютого.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництва. Текст закону зараз відсутній на сайті Ради.

Так, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко у ході погоджувальної ради парламенту закликала колег прийняти цей законопроект.

Вибори-2019: у Раді пропонують заборонити росіянам бути спостерігачами

"Разом з колегами зареєстрували законопроект про неможливість участі спостерігачів з країни - агресора РФ на українських президентських і парламентських виборах… На погоджувальній закликала колег, щоб ВР підтримала позицію української дипломатії, і прийняла законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів у міжнародних місіях", - поінформувала замголови Ради.

Нагадаємо, директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) Ден Коутс заявив, що Російська Федерація (РФ) використовує кібертехнології для втручання у вибори президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, в Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що РФ додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні в 2019 році.

Додамо, глава держави Петро Порошенко раніше відзначав безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори-2019.

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