Лупинис-10 получил кодификацию НАТО: украинский дрон не боится РЭБ

Украинский ночной беспилотник Лупинис-10-TFL-1-T официально прошел кодификацию и получил инвентарный номер НАТО. По данным производителя, дрон использует элементы ИИ для работы в условиях РЭБ и предназначен для поражения целей в темное время суток.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разработчиков The Fourth Law.
Главной особенностью беспилотника Лупинис-10-TFL-1-T является интеграция модуля автономности TFL-1.
Благодаря ИИ-алгоритмам дрон способен автоматически распознавать контуры целей и фиксировать их При полном подавлении сигнала управления средствами враждебного РЭБ аппарат продолжает движение в автономном режиме до полного столкновения с объектом.
По информации разработчиков, встроенная система донаведения обеспечивает точность поражения целей на уровне более 70 процентов.
Внедрение технологий автоматизации первого уровня повышает общую эффективность выполнения боевых задач FPV-дронами в два-четыре раза. При этом себестоимость производства беспилотника растет всего на 10% по сравнению с базовыми моделями.
Лупинис-10-TFL-1-T внесен в реестр государственной системы DOT-Chain, а также добавлен на технологический маркетплейс Brave1, где государственные структуры и волонтеры могут приобрести его за е-балы.
Дрон разработан с акцентом на использование компонентов украинского производства для обеспечения бесперебойного выпуска и оперативного внесения изменений в конструкцию.
В состав аппарата входят:
Оптика: тепловизионная камера Курбас-640 от партнерской компании Odd Systems, позволяющая идентифицировать объекты и ориентироваться в условиях нулевой видимости.
Электроника: бортовой полетный стек "Карма" отечественной разработки, объединяющий полетный контроллер (FC) и регулятор скорости двигателей (ESC).
Корпус: 10-дюймовая облегченная карбоновая рама, изготовленная на украинских мощностях.
Использование своей элементной базы позволяет минимизировать зависимость производителя от импортных поставок ключевых узлов управления.
Разработчики акцентировали: дрон назван в честь Анатолия Лупиноса - украинского диссидента, поэта и политзаключенного советского режима.