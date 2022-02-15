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Індія вступає в супутникові перегони. Готує конкурента для Starlink Ілона Маска

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Вівторок 15 лютого 2022 12:20
Індія вступає в супутникові перегони. Готує конкурента для Starlink Ілона Маска Фото: Індія готує конкурента для Starlink Ілона Маска (spacex.com)
Автор: Сергій Пишкін

Холдинг Індії Reliance Industries, який очолює мільярдер Мукешем Амбані заявив про бажання запустити супутниковий сервіс з надання широкосмугового доступу в інтернет. Проект буде аналогічний розробкам OneWeb і SpaceX.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає підприємство, їх розробка буде використовувати багатоорбітальні космічні мережі, які будуть об'єднувати супутникові угруповання на геостаціонарній і середній навколоземних орбітах. Супутникова мережа зможе надавати інтернет-канал компаніям, користувачам в Індії, а також сусіднім регіонам.

Поки що невідомо чи будуть супутники запускати на низьку земну орбіту, яка, своєю чергою забезпечує більш швидку передачу даних і меншу затримку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX втратив 40 супутників Starlink через магнітні бурі.

Також компанія оновила гарантійну інструкцію супутників. Виявилося, що вона не буде покривати пошкодження, викликані динозаврами.

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Індія Илон Маск
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