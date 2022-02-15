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Apple оштрафували в Нідерландах на мільйони доларів за занадто складні правила

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Вівторок 15 лютого 2022 11:10
Apple оштрафували в Нідерландах на мільйони доларів за занадто складні правила Фото: Apple оштрафували в Нідерландах на мільйони доларів за занадто складні правила (Getty Images))
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple отримала штраф від регулятора в Нідерландах у розмірі 5,6 млн доларів. Нібито через занадто складні правила оплати в обхід App Store.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Все почалося з того, що Apple визнали монополістом в Нідерландах і зажадали від компанії змінити систему оплати в додатках. Корпорацію зобов'язали дозволити альтернативні способи оплати до 15 січня, проте компанія подала апеляцію. Все ж в лютому Apple пішла на поступки в додатках для знайомств.

Зрештою, регулятор був незадоволений тим, що компанія встановила комісію 27% замість минулих 30% і продовжив штрафувати корпорацію.

Згідно із заявою управління у справах споживачів і ринків Нідерландів, правила компанії "необгрунтовані й створюють додаткові труднощі" для розробників.

Більш того, це вже четвертий з грудня 2021 року штраф для Apple від регулятора країни. Його загальна сума становить 22,6 млн доларів, втім, її можу збільшити до 56,5 млн доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple може дозволити додавати водійські права та ідентифікатор штату в додаток Wallet в iOS 15.4.

Також нещодавно компанія зізналася в записі розмов користувачів з помічником Siri.

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Нідерланди Apple
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