"Лукойл" покидает Запад: кто выкупит зарубежные активы российского гиганта

Российский нефтяной гигант "Лукойл" заключил сделку по продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
В пресс-службе "Лукойла" проинформировали, что в сделку не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской компании и продолжат деятельность в рамках текущей лицензии.
Соглашение с американским инвестиционным фондом должно быть одобрено Офисом контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", говорится в заявлении "Лукойла".
Напомним, в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Они были введены для усиления давления на страну-агрессора и принуждения российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры с Украиной.
На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
Отметим, Казахстан направил официальную заявку в Соединенные Штаты на приобретение доли российского гиганта "Лукойл" в энергетических проектах страны.
Кроме того, американская нефтяная компания Chevron и частная инвестиционная фирма Quantum Capital Group, основанная техасским нефтяным магнатом Уилом ВанЛо, подали совместную заявку на покупку зарубежных активов российского "Лукойла".
Недавно кабинет министров Ирака одобрил планы по национализации нефтяного месторождения "Западная Курна-2". Этот шаг позволит избежать перебоев в производстве, связанных с западными санкциями против российской компании "Лукойл".