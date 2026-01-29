"Лукойл" покидает Запад: кто выкупит зарубежные активы российского гиганта

В пресс-службе "Лукойла" проинформировали, что в сделку не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской компании и продолжат деятельность в рамках текущей лицензии.

Соглашение с американским инвестиционным фондом должно быть одобрено Офисом контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", говорится в заявлении "Лукойла".