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Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине, - СМИ

Минск, Четверг 19 октября 2023 19:37
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Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине, - СМИ Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, освободил Игоря Сокола от должности посла в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом изданию БелТА рассказали в пресс-службе белорусского диктатора.

По информации издания, также был уволен посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов.

Журналисты уточняют, что сегодня, 19 октября, Лукашенко подписал соответствующие указы по двух дипломатам.

Стоит заметить, что Сокол вместе со всеми сотрудниками посольства Беларуси в Украине выехал из страны еще в марте 2022 года.

Участие Беларуси в войне против Украины

Напомним, Беларусь является союзником России в войне против Украины. В частности, российские оккупанты вторглись в нашу страну 24 января 2022 года с территории РБ. Недавно это признал сам Лукашенко.

Также в начале полномасштабной войны российские солдаты обстреливали Украину с территории Беларуси.

При этом в Беларуси регулярно проводят военные учения, на которых, в частности, обучают российских военных.

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