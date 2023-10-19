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Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні, - ЗМІ

Мінськ, Четвер 19 жовтня 2023 19:37
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Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні, - ЗМІ Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, звільнив Ігоря Сокола з посади посла в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це виданню БелТА розповіли у пресслужбі білоруського диктатора.

За інформацією видання, також було звільнено посла Білорусі в Естонії В'ячеслава Качанова.

Журналісти уточнюють, що сьогодні, 19 жовтня, Лукашенко підписав відповідні укази щодо двох дипломатів.

Варто зауважити, що Сокіл разом з усіма співробітниками посольства Білорусі в Україні виїхав з країни ще у березні 2022 року.

Участь Білорусі у війні проти України

Нагадаємо, Білорусь є союзником Росії у війні проти України. Зокрема, російські окупанти вторглися до нашої країни 24 січня 2022 року з території РБ. Нещодавно це визнав сам Лукашенко.

Також на початку повномасштабної війни російські солдати обстрілювали Україну з Білорусі.

При цьому в Білорусі регулярно проводять військові навчання, на яких, зокрема, навчають російських військових.

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