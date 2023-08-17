ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко признал, что часть оккупантов вторглась в Украину с территории Беларуси

Новина українською →
Четверг 17 августа 2023 19:55
Лукашенко признал, что часть оккупантов вторглась в Украину с территории Беларуси Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом диктатор заявил в интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко.

"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России - ред.) пересекли границу Украины", - заявил Лукашенко.

При этом диктатор нафантазировал, что причину, почему россияне начали свое с вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы надо спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "был определенный смысл".

Стоит заметить, что до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко признавал то, что в начале полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине были нанесены удары.

Лукашенко - союзник Путина

Самопровозглашенный президент РБ является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от РБ боеприпасы.

При этом недавно в Беларусь "переехали" российские наемники из частной военной компании "Вагнера".

Более детально о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Война России против Украины
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины