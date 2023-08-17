Лукашенко признал, что часть оккупантов вторглась в Украину с территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом диктатор заявил в интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко.

"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России - ред.) пересекли границу Украины", - заявил Лукашенко.

При этом диктатор нафантазировал, что причину, почему россияне начали свое с вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы надо спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "был определенный смысл".

Стоит заметить, что до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко признавал то, что в начале полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине были нанесены удары.

Лукашенко - союзник Путина

Самопровозглашенный президент РБ является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от РБ боеприпасы.

При этом недавно в Беларусь "переехали" российские наемники из частной военной компании "Вагнера".

Более детально о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.