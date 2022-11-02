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Россия и Беларусь задумали новые учения в 2023 году

Новина українською →
Беларусь, Среда 02 ноября 2022 13:50
Россия и Беларусь задумали новые учения в 2023 году Фото: министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин (www.mil.by)
Автор: Татьяна Степанова

Беларусь и Россия встретились для того, чтобы обсудить проведение военных учений в следующем году - "Щит союза-2023".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское информагентство Белта .

"Продолжается усовершенствование объединенных военных систем. С этой целью наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки. Начата подготовка к проведению совместного оперативного обучения "Щит Союза-2023", - сказал министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время заседания коллегии Минобороны Беларуси и Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи.

По его словам, главной целью этого заседания является прежде всего уточнение порядка дальнейшей работы по созданию и укреплению необходимого общего военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против союзного государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий проект соглашения в понедельник, 31 октября одобрил глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Также раньше мы писали, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Но запасы этих снарядов очень ограничены.

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