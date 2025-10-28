ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Так и не доехал? В Беларуси выдумали новые сроки поставок "Орешника"

Минск, Вторник 28 октября 2025 21:19
UA EN RU
Так и не доехал? В Беларуси выдумали новые сроки поставок "Орешника" Иллюстративное фото: Беларусь может получить "Орешник" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси заверяют, что российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" поставят уже к концу года.

Об этом заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

"Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, разговоры о том, поставят ли "Орешник" в Беларусь или нет, "исчерпаны".

Что говорил Лукашенко

Напомним, еще в сентябре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что ракеты "Орешник" находятся "на пути" в Беларусь.

Стоит заметить, что Лукашенко приказал своим военным организовать на территории Беларуси ракеты "Орешник" еще в декабре прошлого года. Диктатор заявлял, что хочет, чтобы Россия передала около 10 таких ракет.

1 июля 2025 года Лукашенко сообщил, что комплексы "Орешник" будут размещены в Беларуси до конца года. Он также подчеркнул, что договоренность о размещении была достигнута с Путиным во время встречи в Волгограде.

30 сентября белорусский диктатор, предположительно, впервые засветил макет российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Во время переговоров с премьер-министром Кыргызстана в его кабинете заметили модель пусковой установки.

К слову, Россия уже использовала свою якобы "новейшую" ракету "Орешник" для удара по Украине. Оккупанты провели атаку 21 ноября прошлого года. Целью врага стал оборонный завод в Днепре. Как отмечали эксперты, россияне выпустили болванку без взрывчатки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Российская Федерация Ядерное оружие Ракета Орешник
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию