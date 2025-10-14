RU

Лукашенко заявил о готовности к "большой сделке" с США

Фото: Лукашенко предложил Трампу большую сделку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минск ожидает от США предложений по масштабному соглашению. Но отношения с Китаем и Россией - это святое.

Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку", - заявил он.

Лукашенко потребовал "равных условий" для переговоров. "Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались", - добавил он.

Лукашенко хочет, чтобы в отношениях с США Минск должен четко определить собственные приоритеты.

"С учетом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном, нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. При этом мы должны более четко определить свои приоритеты", - сказал он.

По словам самозванца, Беларусь должна соблюдать баланс интересов и учитывать свои международные обязательства. "Важно, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами. Это святое", - сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил план отношений с США

Лукашенко заявил о необходимости выработки четкого плана взаимодействия с Вашингтоном.

"Возможно, нам необходимо выработать некий план наших отношений с американцами и решения тех вопросов, которые будут поставлены нами и ими в ходе переговоров. Закрепить это на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко.

Ране при содействии США белорусским режимом был освобожден ряд белорусских оппозиционеров. В свою очередь США сняли санкции с "Белавиа".

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что переговоры США с Беларусью должны были, в первую очередь, обеспечить каналы с Владимиром Путиным.

