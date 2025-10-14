Лукашенко заявив про готовність до "великої угоди" зі США

"Будемо чекати їхні пропозиції глобальні, великої угоди, як вони вміють говорити. Ми до цього готові. Ми готові з ними укласти велику угоду", - заявив він.

Лукашенко зажадав "рівних умов" для переговорів. "Пропозиції Дональда Трампа в цьому плані я абсолютно оцінюю нормально. Але мають бути враховані й наші інтереси. І все має бути чесно, як колись ми з американцями домовлялися", - додав він.

Лукашенко хоче, щоб у відносинах зі США Мінськ повинен чітко визначити власні пріоритети.

"З урахуванням прогресу, що намітився в контактах із Вашингтоном, нам необхідно виробити подальший алгоритм білорусько-американських відносин на перспективу. При цьому ми повинні більш чітко визначити свої пріоритети", - сказав він.

За словами самозванця, Білорусь має дотримуватися балансу інтересів і враховувати свої міжнародні зобов'язання. "Важливо, щоб наші дії в жодному разі не завдали шкоди не тільки білорусько-російським, а й білорусько-китайським відносинам, а також нашим зобов'язанням перед іншими дружніми країнами. Це святе", - сказав Лукашенко.

Лукашенко запропонував план відносин зі США

Лукашенко заявив про необхідність вироблення чіткого плану взаємодії з Вашингтоном.

"Можливо, нам необхідно виробити якийсь план наших відносин з американцями і вирішення тих питань, які будуть поставлені нами і ними під час переговорів. Закріпити це на найвищому рівні", - заявив Лукашенко.