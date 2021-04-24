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Лукашенко заявив, що в разі "нападу із Заходу" на Білорусь, в тилу розгорнеться Росія

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 15:33
Лукашенко заявив, що в разі "нападу із Заходу" на Білорусь, в тилу розгорнеться Росія Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зоною відповідальності білоруської армії є Захід. І в разі "нападу", в тилу розгорнеться Росія.

Про це повідомляє " Белта".

Лукашенко стверджує, що в ході переговорів з президентом РФ не обговорювалася можливість створення в Білорусі російської військової бази.

"Навіщо в Білорусі створювати базу, якщо вона в Смоленську - в трьох хвилинах польоту до того ж Бобруйська. Навіщо витрачати величезні гроші?"- сказав він.

Президент Білорусі також додай, що Росія завжди надасть військову підтримку.

"Наша зона відповідальності - білоруської армії - Захід. Якщо тільки проти нас агресія, у нас достатньо сил для того, щоб стримати її на перших порах, поки розгорнеться в тилу Росія. Там є дві-три армії, які на цьому напрямку повинні підтримати білоруську армію. Ось наша стратегія. При чому тут ці бази?",- каже Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді безпеки.

РБК-Україна писало, що в ході зустрічі Путіна і Лукашенка питання злиття Росії та Білорусі не обговорювалося.

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