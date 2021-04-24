Лукашенко заявив, що в разі "нападу із Заходу" на Білорусь, в тилу розгорнеться Росія
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зоною відповідальності білоруської армії є Захід. І в разі "нападу", в тилу розгорнеться Росія.
Про це повідомляє " Белта".
Лукашенко стверджує, що в ході переговорів з президентом РФ не обговорювалася можливість створення в Білорусі російської військової бази.
"Навіщо в Білорусі створювати базу, якщо вона в Смоленську - в трьох хвилинах польоту до того ж Бобруйська. Навіщо витрачати величезні гроші?"- сказав він.
Президент Білорусі також додай, що Росія завжди надасть військову підтримку.
"Наша зона відповідальності - білоруської армії - Захід. Якщо тільки проти нас агресія, у нас достатньо сил для того, щоб стримати її на перших порах, поки розгорнеться в тилу Росія. Там є дві-три армії, які на цьому напрямку повинні підтримати білоруську армію. Ось наша стратегія. При чому тут ці бази?",- каже Лукашенко.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко планує підписати декрет про перехід президентських повноважень Раді безпеки.
РБК-Україна писало, що в ході зустрічі Путіна і Лукашенка питання злиття Росії та Білорусі не обговорювалося.