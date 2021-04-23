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Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 12:44
Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

У Кремлі повідомили про питання, які обговорювалися під час зустрічі між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і невизнаним Україною президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Питання злиття Росії та Білорусі в ході зустрічі не обговорювався.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Злиття держав в одне-ні, а питання інтеграції, інтеграція-це ж постійний процес, це живий механізм, питання інтеграції, дійсно, постійно на порядку денному", - сказав Пєсков.

У Кремлі додали, що переговори між Путіним і Лукашенком були досить тривалими і тривали близько чотирьох годин. При цьому під час зустрічі обговорювалися в основному "економічна взаємодія" між країнами.

Нагадаємо, після вчорашньої зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени після засідання Вищої держради.

Відзначимо, раніше військова розвідка Естонії попереджала, що після військової інтеграції Росії та Білорусі, остання може перетворитися в російський військовий округ.

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Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
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