Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
У Кремлі повідомили про питання, які обговорювалися під час зустрічі між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і невизнаним Україною президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Питання злиття Росії та Білорусі в ході зустрічі не обговорювався.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".
"Злиття держав в одне-ні, а питання інтеграції, інтеграція-це ж постійний процес, це живий механізм, питання інтеграції, дійсно, постійно на порядку денному", - сказав Пєсков.
У Кремлі додали, що переговори між Путіним і Лукашенком були досить тривалими і тривали близько чотирьох годин. При цьому під час зустрічі обговорювалися в основному "економічна взаємодія" між країнами.
Нагадаємо, після вчорашньої зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени після засідання Вищої держради.
Відзначимо, раніше військова розвідка Естонії попереджала, що після військової інтеграції Росії та Білорусі, остання може перетворитися в російський військовий округ.