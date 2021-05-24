Лукашенко заборонив пряму трансляцію в Білорусі неузгоджених акцій протесту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який запроваджує заборону на висвітлення неузгоджених акцій протесту в прямому ефірі. Журналістам заборонено виступати в якості організаторів або учасників неузгоджених акцій.

Відзначається, що журналістам при виконанні своїх обов'язків забороняється виступати в якості організаторів або учасників масових заходів.

"Вводиться заборона висвітлення в режимі реального часу масових заходів, що проводяться з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди. Дана заборона буде поширюватися, в тому числі, на журналістів засобів масової інформації", - пише агентство.

Відзначимо, Олександр Лукашенко також дозволив відключати зв'язок по всій країні. Як говориться в законі, такі заходи можуть бути вжиті в разі загрози національній безпеці.

Повідомляється, що для запобігання ситуацій, які створюють загрозу національній безпеці Білорусі, можуть бути вжиті заходи щодо обмеження роботи мереж електрозв'язку. Зокрема, мова йде про скорочення часу, обсягів їх використання або зміну режимів роботи. Також дозволяється тимчасове припинення роботи мереж зв'язку.

Раніше повідомлялося, що в рамках змін до Конституції Білорусі планується урізати повноваження президента в частині його законодавчих функцій. Передбачається, що таким чином Лукашенко намагається урізати повноваження для свого можливого наступника.

Зокрема, він вже натякав на те, що декрет про передачу влади буде не потрібен, коли Білорусь отримає нового президента.