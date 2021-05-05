Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків за "нагнітання протестних настроїв"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про позбавлення звань понад 80 колишніх співробітників різних силових відомств. Їх звинуватили в"нагнітанні протестних настроїв".
Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.
Рішення нібито обумовлене "дискредитуючими" вчинками екс-військових і силовиків.
Офіційний Мінськ приписує їм, серед іншого, організацію несанкціонованих акцій і участь в них, розміщення в Інтернеті "екстремістських матеріалів", заклики до "радикальних дій", а також публікацію даних держслужбовців.
Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і співробітника силового відомства, вказали в прес-службі Лукашенка.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у разі нападу на Білорусь із Заходу російська армія розгорнеться в тилу і підтримає білоруську.
Також він розповів, як нібито готувався державний переворот у Білорусі. За його словами, було кілька сценаріїв.