ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків за "нагнітання протестних настроїв"

Новость на русском → Мінськ, Середа 05 травня 2021 01:55
Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків за "нагнітання протестних настроїв" Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про позбавлення звань понад 80 колишніх співробітників різних силових відомств. Їх звинуватили в"нагнітанні протестних настроїв".

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Рішення нібито обумовлене "дискредитуючими" вчинками екс-військових і силовиків.

Офіційний Мінськ приписує їм, серед іншого, організацію несанкціонованих акцій і участь в них, розміщення в Інтернеті "екстремістських матеріалів", заклики до "радикальних дій", а також публікацію даних держслужбовців.

Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і співробітника силового відомства, вказали в прес-службі Лукашенка.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у разі нападу на Білорусь із Заходу російська армія розгорнеться в тилу і підтримає білоруську.

Також він розповів, як нібито готувався державний переворот у Білорусі. За його словами, було кілька сценаріїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку застосовує Україна
Регулятор ЄС почав огляд вакцини Sinovac, яку застосовує Україна
DAILY
Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину