Декрет про передачу влади буде не потрібен, коли оберуть нового президента, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на засіданні Ради безпеки детально розкрив суть декрету про передачу влади. За його словами, коли оберуть нового президента, відпаде і необхідність в подібному декреті.
Про це повідомляє БелТА.
За його словами, декрет стосується одного випадку або моменту в історії країни.
"Він буде скасований новим президентом або ж парламентом і президентом. Залежно вже від нової Конституції, я сподіваюся", - сказав Лукашенко.
Олександр Лукашенко пояснив, що декрет потрібен для того, щоб і члени Ради безпеки, і мільйони громадян не турбувалися за свою долю.
"Це не означає, що ми його задіємо однозначно. Тільки в одному випадку - в разі замаху і загибелі президента. Тільки!", - заявив він.
Раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні. За його словами, було кілька сценаріїв.
Нагадаємо, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.
Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".