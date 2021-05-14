Стало відомо, як хочуть обмежити повноваження президента Білорусі

У рамках змін до конституції Білорусі планується обмежити повноваження президента . Зокрема, його законодавчі функції.

Про це на засіданні конституційної комісії заявив голова Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич, передає БЕЛТА .

За його словами, для посилення законодавчої ролі парламенту з конституції пропонується виключити положення, які передбачають делегування Палатою представників і Радою республіки президенту законодавчих повноважень на видання декретів, які мають силу закону.

Крім того, пропонується забрати у президента право видавати за своєю ініціативою або за пропозицією уряду тимчасових декретів, що мають силу закону.