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Лукашенко запретил прямую трансляцию в Беларуси несогласованных акций протеста 

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Беларусь, Понедельник 24 мая 2021 13:12
Лукашенко запретил прямую трансляцию в Беларуси несогласованных акций протеста  Фото: Лукашенко подписал изменения в закон о СМИ (kremlin.ru)
Автор: Андрей Василюк

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который вводит запрет на освещение несогласованных акций протеста в прямом эфире. Журналистам запрещено выступать в качестве организаторов или участников несогласованных акций.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться, в том числе, на журналистов средств массовой информации", - пишет агентство.

Отмечается, что журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Отметим, Александр Лукашенко также позволил отключать связь по всей стране. Как говорится в законе, такие меры могут быть предприняты в случае угрозы национальной безопасности.

Сообщается, что для предотвращения ситуаций, которые создают угрозу национальной безопасности Беларуси, могут быть приняты меры по ограничению работы сетей электросвязи. В частности, речь идет о сокращении времени, объемов их использования или изменении режимов работы. Также разрешается временное прекращение работы сетей связи.

Ранее сообщалось, что в рамках изменений в конституцию Беларуси планируется урезать полномочия президента в части его законодательных функций. Предполагается, что таким образом Лукашенко пытается урезать полномочия для своего возможного преемника.

В частности, он уже намекал на то, что декрет о передаче власти будет не нужен, когда Беларусь получит нового президента.

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