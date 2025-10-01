Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, впервые показал, как выглядит российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Издание обратило внимание, что во время встречи с премьером Кыргызстана Лукашенко поставил у себя в кабинете модельку пусковой установки. С большой долей вероятностью, это был "Орешник".
Фото: Лукашенко показал "Орешник" (defence-ua.com)
Как пишет Defense Express, для того, чтобы моделька "Орешника" попала в кадр, были сделаны фото с очень специфической композицией, на которых Лукашенко и премьера Кыргызстана разместили в самом углу.
Журналисты оборонного портала утверждают, что исходя из фото можно сделать вывод, что шасси "Орешника" - МЗКТ-79291, которое производит "Минский завод колесных тягачей".
Именно этот производитель обеспечивает шасси для всех грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения РФ, а также для других ракетных комплексов, в том числе "Искандер".
По информации Defense Express, шасси МЗКТ-79291 начали разрабатывать еще в начале 2010-х годов для ракетного комплекса РС-26 "Рубеж". В России этот проект называли "легкой" межконтинентальной ракетой, в то время как на Западе считали его нарушением договора РСМД и фактически ракетой средней дальности.
Точная грузоподъемность МЗКТ-79291 с формулой колес 12×12 не указывалась. Однако при попытках создать российский аналог на базе КамАЗ-78509 с той же схемой грузоподъемность декларировали на уровне 50 тонн и отмечали, что это на 10 тонн меньше, чем у белорусской машины. Следовательно, можно предположить, что грузоподъемность МЗКТ-79291 составляет около 60 тонн.
Напомним, еще 13 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял, что его страна изготавливает пусковые ракеты для баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
По его словам, для таких пусковых установок "нужны еще ракеты" от России.
Также 25 сентября Лукашенко заверял, что "Орешник" якобы находится "на пути" в Беларусь.