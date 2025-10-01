UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)

Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, уперше показав, який вигляд має російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання звернуло увагу, що під час зустрічі з прем'єром Киргизстану Лукашенко поставив у себе в кабінеті модельку пускової установки. З великою часткою ймовірності, це був "Орєшнік".

 

Фото: Лукашенко показав "Орєшнік" (defence-ua.com)

Як пише Defense Express, для того, щоб моделька "Орєшніка" потрапила в кадр, було зроблено фото з дуже специфічною композицією, на яких Лукашенка і прем'єра Киргизстану розмістили в самому кутку.

Журналісти оборонного порталу стверджують, що з огляду на фото можна зробити висновок, що шасі "Орєшніка" - МЗКТ-79291, яке виробляє "Мінський завод колісних тягачів".

Саме цей виробник забезпечує шасі для всіх ґрунтових ракетних комплексів стратегічного призначення РФ, а також для інших ракетних комплексів, зокрема, для "Іскандера".

За інформацією Defense Express, шасі МЗКТ-79291 почали розробляти ще на початку 2010-х років для ракетного комплексу РС-26 "Рубєж". У Росії цей проєкт називали "легкою" міжконтинентальною ракетою, тоді як на Заході вважали його порушенням договору РСМД і фактично ракетою середньої дальності.

Точна вантажопідйомність МЗКТ-79291 з формулою коліс 12×12 не вказувалася. Однак при спробах створити російський аналог на базі КамАЗ-78509 з тією самою схемою вантажопідйомність декларували на рівні 50 тонн і зазначали, що це на 10 тонн менше, ніж у білоруської машини. Отже, можна припустити, що вантажопідйомність МЗКТ-79291 становить близько 60 тонн.

Пускові установки для "Орєшніка" роблять у Білорусі

Нагадаємо, ще 13 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що його країна виготовляє пускові ракети для балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

За його словами, для таких пускових установок "потрібні ще ракети" від Росії.

Також 25 вересня Лукашенко запевняв, що "Орєшнік" нібито перебуває "на шляху" до Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакетиРакета Орєшнік