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Лукашенко знову спростував об'єднання РФ і Білорусі

Новини » Політика    09.07.2019 - 13:26
Лукашенко знову спростував об'єднання РФ і Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Однак, Лукашенко і Путін домовилися "не ламати" договір про створення Союзної держави

Президент Олександр Лукашенко знову заявив, що Білорусь не буде входити до складу РФ - Російської Федерації. Про це повідомляє видання "Белта".

Проте, повідомляється, що президенти домовилися "не ламати" договір про створення Союзної держави.

"Ми визначили ті рамки, точки, віхи, розставили прапорці, як мисливці кажуть, за які виходити не повинні. Те, що ми не можемо сьогодні реалізувати. Ми відповіли на найголовніше питання, який, знаєте, підкидався з усіх боків (не знаю, з якою метою): Росія увійде до складу Білорусі чи Білорусь до складу Росії чи ні. Ми відповіли, що цього робити взагалі не потрібно", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, Лукашенко раніше на прес-конференції в Мінську заявив, що Білорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації. За словами Лукашенка, навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін спростував можливе об'єднання Росії і Білорусі на закінчення свого президентського терміну - 2024 року.

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