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Лукашенко бачить "загрозу" від України: кордон треба надійно захистити

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Мінськ, П'ятниця 21 січня 2022 11:44
Лукашенко бачить "загрозу" від України: кордон треба надійно захистити Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною треба надійно захистити "на випадок непередбачуваності". За його словами, українська влада нібито перебуває "під зовнішнім управлінням".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".

"З болем у серці ми спостерігаємо все те, що діється в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно... Майже 1500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не коштувало, нам треба не просто бачити, що буде відбуватися і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь назвала заяви про вторгнення РФ в Україну з її боку "набором фантазій і страшилок".

Раніше стало відомо, що Білорусь спільно з РФ проведе на білоруській території спільні військові навчання "Союзна рішучість". Так, перші підрозділи Росії вже прибули в країну.

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