Лукашенко бачить "загрозу" від України: кордон треба надійно захистити

Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною треба надійно захистити "на випадок непередбачуваності". За його словами, українська влада нібито перебуває "під зовнішнім управлінням".

За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".

"З болем у серці ми спостерігаємо все те, що діється в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно... Майже 1500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не коштувало, нам треба не просто бачити, що буде відбуватися і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - заявив Лукашенко.