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Російські війська прибули у Білорусь для спільних військових навчань: на який термін

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Білорусь, Вівторок 18 січня 2022 10:59
Російські війська прибули у Білорусь для спільних військових навчань: на який термін Фото: російські війська прибули у Білорусь для спільних військових навчань (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість", вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування триватимуть з 10 по 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Білорусі.

"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на те, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу.

"На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, ці військові навчання триватимуть з 10 по 20 лютого.

Зокрема, до навчань буде залучено низку військових частин Східного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, напередодні лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив про необхідність провести спільні навчання з Росією.

Після чого стало відомо про раптову перевірку сил реагування Союзної держави перед спільними російсько-білоруськими навчаннями в лютому.

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