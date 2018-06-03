Лукашенко прокоментував затримання свого помічника на хабарі

Лукашенко заявив, що йому неприємно, коли люди при високих посадах займаються корупцією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував затримання інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Білорусі.

"Він потрапив у поле зору більше півтора років тому. Скажу відверто, тут передусім спрацювали декларації про доходи. Ми бачили, що, спілкувався з бізнесменами, як барчук. Деякі бізнесмени пов'язані з чиновниками, так чиновник щось їм робить. А цей, припустимо, щоб в Гродненській області торгували тютюном, говорить: ви мені платите за це. Вів себе як злочинець, справжнісінький бандит. Це мене здивувало", - повідомив Лукашенко.

За його словами, після першої інформації про можливий злочин, він розпорядився виявити протиправну діяльність.

"Пройшов певний час - 200 тис. доларів. Навіть бізнесмени дивуються. Це вже нахаба вищого ступеня. Під час передачі цих грошей його затримали з грошима в руках. Операція готувалася, вона була санкціонована мною", - розповів він.

Лукашенко також зазначив, що йому неприємно, коли з'ясовується, що люди при високих посадах займаються корупцією.

"Але ж я в посланні до народу і парламенту не тонко, а крупно натякнув. Потім десь сказав, що на волі краще жебраком, ніж багатим у в'язниці. Це був сигнал. Це звернули увагу на цей факт, а він же не один. На жаль, десяток цих фактів", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі затримав на хабарі у 200 тис. доларів помічника президента республіки Олександра Лукашенка - інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко.