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Лукашенко прокоментував затримання свого помічника на хабарі

НовиниПолітика    03.06.2018 - 03:25
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що йому неприємно, коли люди при високих посадах займаються корупцією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував затримання інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Білорусі.

"Він потрапив у поле зору більше півтора років тому. Скажу відверто, тут передусім спрацювали декларації про доходи. Ми бачили, що, спілкувався з бізнесменами, як барчук. Деякі бізнесмени пов'язані з чиновниками, так чиновник щось їм робить. А цей, припустимо, щоб в Гродненській області торгували тютюном, говорить: ви мені платите за це. Вів себе як злочинець, справжнісінький бандит. Це мене здивувало", - повідомив Лукашенко.

За його словами, після першої інформації про можливий злочин, він розпорядився виявити протиправну діяльність.

"Пройшов певний час - 200 тис. доларів. Навіть бізнесмени дивуються. Це вже нахаба вищого ступеня. Під час передачі цих грошей його затримали з грошима в руках. Операція готувалася, вона була санкціонована мною", - розповів він.

Лукашенко також зазначив, що йому неприємно, коли з'ясовується, що люди при високих посадах займаються корупцією.

"Але ж я в посланні до народу і парламенту не тонко, а крупно натякнув. Потім десь сказав, що на волі краще жебраком, ніж багатим у в'язниці. Це був сигнал. Це звернули увагу на цей факт, а він же не один. На жаль, десяток цих фактів", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі затримав на хабарі у 200 тис. доларів помічника президента республіки Олександра Лукашенка - інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко.

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Теги публікації: Олександр Лукашенко, Білорусь, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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