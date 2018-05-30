У Білорусі затримали помічника Лукашенко на хабарі у 200 тисяч доларів

На хабарі затримали інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко

Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі затримав на хабарі у 200 тис. доларів помічника президента республіки Олександра Лукашенка - інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко. Про це повідомляє прес-служба Комітету держбезпеки.

Згідно з інформацією КДБ, в поле зору правоохоронців Білорусі чиновник потрапив більше року тому після інформації про неодноразові факти отримання хабарів "за вирішення питань, що входять в його компетенцію".

"З санкції глави держави проведено оперативно-розшукові заходи щодо документування протиправної діяльності посадової особи. При отриманні чергового хабара він затриманий з грошима в руках", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 430 Кримінального кодексу Білорусі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Ровнейко вже знаходиться в СІЗО і дає свідчення.

Посаду головного інспектора по Гродненській області Ровнейко обіймав з 2015 року.

Нагадаємо, 25 травня голову сільради Київської області затримали на хабарі 90 тис. доларів