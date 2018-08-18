В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Вчора бойовики 40 разів порушували режим тиші

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 серпня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як повідомили у Міноборони, за 17 серпня бойовики 40 разів порушували режим тиші. У свою чергу, українські військові адекватно придушували ворожу вогневу активність.

"Внаслідок бойових дій вчора двоє українських захисників отримали поранення", - повідомив він, зазначивши, що військові доставлені до госпіталів, їхній стан оцінюють як задовільний.

Крім того, Гуцуляк додав, що станом на ранок 18 серпня на Донбасі вже зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків, втрат у лавах українських військ немає.

Нагадаємо, раніше штаб ООС з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляв, що бойовики на Донбасі 14 серпня із зенітної установки обстріляли Золоте, представники СЦКК виїзджали на місце обстрілу, є пошкодження осель.

Зазначимо, з 1 липня поточного року на Донбасі триває "хлібне перемир'я", яке бойовики постійно порушують.