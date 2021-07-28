Білорусь продовжила заборону на в'їзд українців, але є винятки
Білорусь залишила в силі рішення про заборону в'їзду на свою територію українцям. Однак в обмеженнях є винятки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби України.
"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Однак заборона поширюється не на всі категорії громадян України:
- українців з дипломатичними або службовими паспортами;
- голів або членів офіційних делегацій;
- українців, які надають міжнародну допомогу Білорусі;
- водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;
- українців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;
- українців, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;
- українців, які прямують, щоб відвідати тяжкохворого, або на похорон родича;
- українців, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;
- українців, які слідують транзитом до Чорнобильської зони відчуження.
Громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.
Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України до Білорусі.
Відзначити, Держприкордонслужба України заявила, що немає жодних ознак закриття кордону.
Як повідомляло РБК-Україна, Білорусь заборонила в'їзд іноземцям та особам без громадянства з 1 листопада 2020 року.