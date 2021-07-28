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Білорусь продовжила заборону на в'їзд українців, але є винятки

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Мінськ, Середа 28 липня 2021 18:03
Білорусь продовжила заборону на в'їзд українців, але є винятки Фото: Білорусь продовжила заборону на в'їзд українцям (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь залишила в силі рішення про заборону в'їзду на свою територію українцям. Однак в обмеженнях є винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби України.

"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Однак заборона поширюється не на всі категорії громадян України:

  • українців з дипломатичними або службовими паспортами;
  • голів або членів офіційних делегацій;
  • українців, які надають міжнародну допомогу Білорусі;
  • водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;
  • українців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;
  • українців, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;
  • українців, які прямують, щоб відвідати тяжкохворого, або на похорон родича;
  • українців, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;
  • українців, які слідують транзитом до Чорнобильської зони відчуження.

Громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.

Нагадаємо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України до Білорусі.

Відзначити, Держприкордонслужба України заявила, що немає жодних ознак закриття кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, Білорусь заборонила в'їзд іноземцям та особам без громадянства з 1 листопада 2020 року.

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