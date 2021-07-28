Білорусь продовжила заборону на в'їзд українців, але є винятки

Білорусь залишила в силі рішення про заборону в'їзду на свою територію українцям. Однак в обмеженнях є винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби України.

"За офіційним повідомленням, яке надійшло від посольства України в Республіці Білорусь, залишається в силі рішення про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в'їзд до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Однак заборона поширюється не на всі категорії громадян України:

українців з дипломатичними або службовими паспортами;

голів або членів офіційних делегацій;

українців, які надають міжнародну допомогу Білорусі;

водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;

українців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;

українців, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;

українців, які прямують, щоб відвідати тяжкохворого, або на похорон родича;

українців, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;

українців, які слідують транзитом до Чорнобильської зони відчуження.

Громадяни Білорусі, українці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також українці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.