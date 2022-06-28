В Лукашенка стверджують, що Білорусь не загрожує Україні

Влада в Мінську стверджує, що від Білорусі не виходить загроз для України. При цьому заявили, що це Київ ставить "якийсь заслін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича в ефірі телеканалу "СТВ" .

Він заявив, що зараз наростає політичний тиск і поскаржився на санкції. Однак, як стверджує Вольфович, Білорусь до "цього вже звикла".

"Україна також намагається поставити заслін якийсь проти Республіки Білорусь. Хоча від Білорусі ніяких погроз нікому не виходить", - заявив він.

Нагадавши, президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль вирішив втягнути Білорусь у війну з Україною. Він звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що білоруси не повинні йти вмирати, тому що так вирішило російське керівництво.

Раніше стало відомо, що Росія почала нарощувати військову присутність у Білорусі.

До цього представник розвідки Вадим Скібіцький зазначав, що білоруські війська не зможуть самостійно напасти України, а тільки у складі російських підрозділів.

Більше про білоруську армію можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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