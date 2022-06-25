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Якщо Білорусь нападе, то разом з росіянами: у ГУР розповіли про загрозу з півночі

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Україна, Субота 25 червня 2022 08:29
Якщо Білорусь нападе, то разом з росіянами: у ГУР розповіли про загрозу з півночі Фото: представник ГУР Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

Білоруські війська навряд чи можуть напасти на Україну окремо від російських підрозділів. Вони зможуть діяти тільки в складі російсько-білоруського угруповання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо зробити оцінку тих заходів, які на сьогодні проводять збройні сили Білорусі, то виходить дуже цікава ситуація. По-перше, відразу після того, як російські війська були виведені з території Білорусі, збройні сили республіки почали активні заходи оперативної і бойової підготовки", - сказав він.

Вони посилили свою присутність біля кордонів з Україною. Було виведено 7 батальйонів, які зараз на ротаційній основі розміщуються біля наших кордонів. "Їхня офіційна позиція - що це робиться з метою посилення захисту кордонів республіки Білорусь", - зазначив Скібіцький.

Крім того, за даними воєнної розвідки України, на сьогоднішній день окремі підрозділи спеціального призначення Російської Федерації проводять спільні навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі. "Вони відпрацьовують відповідне застосування цих спецпідрозділів з території Білорусі на територію України. І, відповідно, вони вивчають район можливих бойових дій", - додав представник ГУР.

"У чому загроза? Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не відмічаємо. Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі і перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", - сказав Скібіцький.

За його словами, білоруські сили "не будуть діяти окремо, а тільки в складі російсько-білоруського угруповання".

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України вважає, що метою білоруських навчань є допомога Росії в повномасштабній війні.

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