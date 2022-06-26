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Росія збирається нарощувати у Білорусі військову присутність, - розвідка

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Білорусь, Неділя 26 червня 2022 13:44
Росія збирається нарощувати у Білорусі військову присутність, - розвідка Фото: Росія нарощує авіацію у Булорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними військової розвідки, керівництво Гомельської області попереджено про ймовірність повернення російських підрозділів. Проте наразі відомо, що росіяни хочуть нарощувати у Білорусі кількість оперативно-тактичної авіації.

Офіційно Росія та Білорусь заявляють, що проведуть спільне патрулювання повітряного простору в рамках підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. На аеродром Барановичі збираються відправити 10 російських літаків.

Також зазначається, що 22 червня у Гомельській області нібито проводять мобілізаційні навчання. Проте наразі резервістів використовують для проведення господарських робіт.

Нагадаємо, що вчора з території Білорусі вперше здійснили авіаційний удар по Україні з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Ворог випустив понад 50 ракет.

За словами представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, білоруські війська не зможуть самостійно піти в наступ на територію України, лише у складі російських підрозділів.

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